¿Quién reemplazará a Cavill como Superman en las nuevas películas de DC?

Por el momento se sabe que Gunn y Safran trabajan en un plan de 10 años donde se presentarán nuevas películas y series de televisión que estarán interconectadas. De hecho, Cavill no sería el único que no continuaría en el Universo. Al parecer, tampoco seguirán Gal Gadot, quien interpreta a Wonder Woman, Jason Mamoa como Aquaman y Robert Pattison que dio vida al último Batman.

A pesar de que es muy pronto para conocer el perfil que quieren los productores para el nuevo Superman, hay personas en el mundo del cine que han lanzado nombres para el posible reemplazo de Cavill.

Entre esos, se destacan Liam Hemsworth, quien sustituirá al británico como Geralt de Rivia en la serie The Witcher, Austin Butler, que interpretó a Elvis Presley.

A esos actores se le suman los intérpretes de White Lotus Adam DiMarco y Will Sharpe, Aaron Taylor Johnson que salió en los Vengadores: La era de Ultron, Sam Corlett, conocido por su participación en Vikingos: Valhalla y Tanner Buchanan de Cobra Kai.