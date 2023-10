¿Por qué Shakira y Piqué nunca se casaron? Esto respondió la cantante

También se conoció la versión de Piqué, a quien también se le atribuyó no haberle hecho saber nunca esta propuesta a la cantante.

“Es su mentalidad, quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso”, dijo durante una entrevista con Gary Neville en el programa ‘The Overlap’.

En medio de este proceso, otra de las dudas que surgía era qué iba a pasar con Milan y Sasha.

Hasta el 9 de noviembre, Shakira logró ganar su custodia, lo que le habilitó trasladarse con ellos a Miami, pese a que este viaje se aplazó en diversas ocasiones por la gravedad de la salud de su padre, William Mebarak.

Ellos fueron su mayor refugio. Su objetivo siempre fue proteger a los menores del hostil panorama que durante semanas protagonizaron rumores y los paparazzi que constantemente le seguían los pasos.