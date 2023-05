¿Por qué Sara Corrales terminó su compromiso con Rafael Gutiérrez?

“Porque entendí que qué el amor no se trata de salvar a nadie, porque no quiero en mi vida ningún tipo de adicción, porque puse por encima de cualquier cosa a mi amor propio y mi paz, porque no me dejé llevar por las ideas de la sociedad de que “ya debería estar casada” aún no siendo feliz a su lado”, afirmó.

Además, la interrogaron por la ruptura de su compromiso con Rafael Gutiérrez, sobre ello, afirmó que esperaba algunos cambios en él, pero que luego de dos años no vio reflejado ninguno.

“Porque estuve 2 años esperando un cambio que nunca llegó y mil promesas que nunca se volvieron hechos reales, por eso decidí tomar esa difícil decisión y devolverle su anillo, pero regresarme mi paz”, añadió.