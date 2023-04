Andrea Valdiri explicó la razón que la llevó a alejarse de las redes sociales

“Muchas veces ustedes me preguntan que por qué no estoy tan activa como antes y es que yo este año dije ‘ok, voy a tratar de vivir, de que toda mi vida no esté en esta pantallita’. Quiero ir a la tienda, hacer mercado, buscar hielo, caminar, disfrutar los fines de semana con mis hijas. Yo dije que este año los sábados y domingos se los dedicaría a ellas y me iba a desconectar del celular, uno tiene que vivir como una persona normal”, expresó la creadora de contenido.

La bailarina indicó que trata de mantener su vida de madre estable, por esa razón se ha alejado de las redes sociales pero a pesar de eso afirmó seguir trabajando: “estoy pendiente de la empresa, estoy pendiente de las niñas, me levanto a las 5 de la mañana, trabajo, el ejercicio, son muchas cosas, pero me siento feliz porque me motivo todos los días”.