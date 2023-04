Esta es la respuesta de Aida Victoria a las ofensas del youtuber Dalas Review

Dalas Review al ver ese clip pensó que estaba defiendo a su exnovio y empezó a ofender a la creadora contenido: “otra payasa, por ejemplo, esta ridícula que la verdad me vine a entrar de su existencia reciénteme y es una payasina que tiene 4 millones de seguidores en Instagram. Sin tener ni idea se metió en medio de la movida (…) y no sé aquí vienes a intentar a lamerle los hue** al Westcol”.

Ante los insultos del español, Aida Victoria le contestó: “hoy amanecí con las bellas palabras de un creador de contenido que me dijo que yo era una arrastrada, payasa, ridícula, caza partner, busca fama, que vive y come de la fama de un ‘ex’, por un clip de hace un mes que él asumió reciente, que no tiene nada que ver con él, pero que él asume que sí”.