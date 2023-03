"No vimos ni un solo peso": Poncho Herrera no estará en los conciertos de RBD

Sin embargo a Poncho en la entrevista le preguntaron por su participación en los conciertos de RBD y expresó que no estará en la gira no por discusiones de dinero, pero sí dijo que cuando se lanzó la serie todos los integrantes cedieron los derechos de sus personajes y las ganancias se la quedaban ellos, "nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa".

El actor puso de ejemplo una vez que llenaron un concierto de 63.000 personas en Los Ángeles y solo recibió 18.000 pesos mexicanos, que al cambio de hoy equivale a cuatro millones y medio de pesos colombianos. Sin embargo, Poncho recuerda con cariño las vivencias con sus compañeros: "nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil", expresó haciendo referencia a la muerte de unos fans en una firma de autógrafos.

Poncho concluyó recordando su pasado con mucho cariño: "mi pasado me hace la persona que soy en este momento y miro al pasado con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho agradecimiento", pero afirma que está feliz con sus proyectos actuales y prefiere quedarse así.