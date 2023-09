Piqué retira todos los cargos de acoso contra paparazzi español

Una novela que parece no acabar. Sin duda, la separación de Shakira y Piqué fue un gran foco de atención para la prensa española que no dejaba de perseguir a los implicados, no solo buscaban información de la barranquillera sino del exfutbolista y su actual pareja, quienes fueron causantes de la infidelidad que acabó con los 12 años de relación.