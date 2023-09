¿Piqué estaría detrás de las difamaciones contra Shakira?

El paparazzi afirmó que contrario a lo que se ha difundido, conoce versiones que no reflejan lo que los implicados se han encargado de comunicar.

“Yo tengo a gente de su equipo de Shakira que me informan y no puedo delatar y te puedo decir que esos trabajadores jamás en 13 años me han hablado mal de ella. Sino de lo generosa que es”.

Martin, quien acaba de cerrar un lío legal con Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía, provocadas por acusaciones de acoso, en donde ya el exfutbolista retiró los cargos, también confesó que su padre, Joan Piqué estuvo detrás del manejo financiero de Shakira.

“El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas. El es que asesoró mal a Shakira. Shakira está pagando hoy un peaje demasiado grande por culpa de su suegro. Supongo que Shakira no puede hablar porque está a dos meses de un juicio donde le piden 8 años de cárcel y sus asesores le habrán dicho".