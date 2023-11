Periodista asegura que Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía con un hombre

Ahora, se rumora que Rauw Alejandro le habría sido infiel a ‘la Motomami’ con un hombre. De acuerdo con el programa Socialité, inicialmente la española decidió ponerle fin a la relación para concentrarse en su carrera, teniendo en cuenta que su equipo no estaba de acuerdo con el amorío.

Pero además, fue revelada información que dejó a más de uno sorprendido, pues según la periodista Nuria Marín, en el pódcast del influencer Malbert, Rauw Alejandro habría tenido algo con un hombre.

“A mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar (...) Yo creo que ha pasado algo con un hombre, es mi opinión y me han contado algo por ahí. A mí me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock”, aseguró Marín.

Tras las afirmaciones de Marín se desató una ola de críticas y rumores; sin embargo, hasta el momento el artista no se ha pronunciado.