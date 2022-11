Paulo Londra y Feid lanzaron ‘A veces’, que ya causa furor en YouTube

Para nosotros lo regular es irregular

Si siempre depende de cómo te levantes vas a tratarme

Y sé que tú ya no sientes

De la misma manera en que lo hacías antes porque

A veces tú me pides que me quede hasta que amanece

Otras veces llamas y solo desapareces

Y yo, que te vengo soñando hace meses, no me parece

Que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece

Otras veces llamas y solo desapareces

Y yo, que te vengo soñando hace meses, no me parece

Dime cuándo nos tomamos el fernet

Y yo te pongo a perder

De la calle yo me quiero perder

Es que te pienso todos los días, bebé

Tú me borraste de tu reel

Aún no te he borrado de mi cel

Nos comíamos, fumando reíamos

Noche y repetíamos, a nadie le copiábamos

Metíamos todo en la mochila y nos perdíamos

No sé qué nos pasó si nos queríamos

Dime dónde, dime algún lugar

No sé si andas sola, yo le puedo llegar

Cuando tengas frío y no estés al lado mío

Sabes que en mi cama puedes aterrizar

Para nosotros era real, no solo chingar

¿Y ahora con quién tú prende'?

Necesito que llames

Sigo en el mismo parque

Y sé que tú ya no sientes

De la misma manera en que lo hacíamos antes, bebé

A veces tú me pides que me quede hasta que amanece

Otras veces llamas y solo desapareces

Y yo, que te vengo soñando hace meses, no me parece

Que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece

Otras veces llamas y solo desapareces

Y yo, que te vengo soñando hace meses, no me parece

Tú me iluminabas cuando por la noche no dormía

Siempre me convencías para hacer una escapada

Ahora estoy haciendo fila pa' atender esa llamada

Y antes estábamos en tu depa y no querías que yo me vaya

Antes de la 1 tú dabas la señal

Y también las coordenadas para pasarte a buscar

Es que tienes una fórmula que me hace olvidar

Todo lo que me hace mal y después portarnos mal

Ahora dime por qué no te puedo ver

Si antes nos besábamos hasta el amanecer

No me dejes solo, nena, hoy la noche me congela

Dime dónde puedo encontrarte

A veces tú me pides que me quede hasta que amanece

Otras veces llamas y solo desapareces

Y yo, que te vengo soñando hace meses, no me parece

Que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece

Otras veces llamas y solo desapareces

Y yo, que te vengo soñando hace meses, no me parece

Leones Con Flow

Paulo y Ferxxo

Woh-oh-oh, hey

Sí, la pe y la efe

Fede está en el beat

Cállese y camelle si quiere papers

Wow