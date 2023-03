¿Paulina Rubio mantiene a sus exparejas?: esto dijo la artista

Asimismo, la abogada Sandra Hoyos confirmó las declaraciones de la artista.

“De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Quien tenga la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia”, sostuvo.

Agregó: “Esto cubre todo lo que él quiera y deba gastar en el niño, pero no sabemos si lo está gastando en el niño o lo está gastando en viajes para seguir viviendo la vida que nos muestra en medios sociales. A Colate le encanta pedir, pero no cumplir por la parte del pago”, dijo la bogada de la ex Timbiriche.