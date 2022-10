Paola Solano y Gago, exparticipantes del ‘Desafío The Box 2021’, se casaron

De acuerdo con el deportista Mosquera, la relación había terminado porque tenían diferentes objetivos de vida. “Yo me veía en familia, yo quería una familia y pues muchas veces le toque el tema como del matrimonio, para que fuéramos familia y siempre me dijo que no”.

El exparticipante negó tener una relación sentimental con otra persona mientras estaba con Valentina Ortiz en el ‘Desafío The Box’.

“Ahora que quiera salir como a ventilar todos nuestros problemas, a decir que esto no es un secreto para nadie. Yo no me quiero justificar, pero a mí lo que me da tristeza es que quiera salir a ventilar esto ahora, sí que quiera salir a decir que le he puesto mil cachos pero entonces por qué lo permitió durante cuatro años”, manifestó Gago.