Con música e historia, Latinoamérica se apodera de ‘Pantera Negra 2’

Una de las voces captadas por el ojo de la productora fue Blue Rojo, un mexicano nacido en la frontera, quien a diario vivenció la dificultad de los suyos por lograr el “sueño americano”.

Creciendo en una realidad como sacada de la ficción, Diego Urdaneta plasma en líricas a ritmo de pop y rap lo que ha tenido que atestiguar. Es representante de la comunidad LGBT y firme defensor de los derechos e igualdad de todos.

Su tema Inframundo fue el seleccionado para hacer parte del soundtrack de Pantera Negra 2. El sentimiento de una pérdida y la sensación de derrota tras alejarse de un ser querido hacen del sencillo un

elemento oportuno para el arco argumental del filme. “Ya se me fue, ya lo perdí/ ya te me vas, salte de aquí/ no es tu casa, ya no existes para mí”, menciona la letra con un sonido tradicional de fondo que evoca a los cánticos indígenas.

El intérprete confesó en exclusiva para esta Casa Editorial que “esta oportunidad me tomó por sorpresa. Sin embargo, siento que se dio porque el equipo conectó con el misticismo de la canción y como que lo sintió muy vanguardista, algo que define muy bien a México. Eso a mí obviamente me hizo sentir muy valorado, halagado y ya después todo ha ido fluyendo”.

“Es una canción sólida. La hice pensando en la historia y busqué que conectara con ella al 100 %. Quedó muy bien con la trama y pues creo que esta canción aporta sentido de desarraigo. Es la más triste de la banda sonora. Aportó emoción, sentimiento y enriqueció la narrativa. Es oscura y profunda, por eso logró encajar”, agregó el ex participante de La Voz México.