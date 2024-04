Óscar Naranjo reapareció en un ‘cara a cara’ con excompañero de Protagonistas

Protagonistas de Nuestra Tele, desde hace muchos años, cautivó a miles de espectadores y se posicionó como uno de los realities más famosos del canal RCN. Debido a una serie de temporadas que despertaron toda clase de reacciones entre los colombianos.

El proyecto, a pesar de que ya salió del aire continúa presente en la memoria de miles de personas, quienes recuerdan a algunos participantes polémicos.

Según la audiencia, una de las ediciones que más causó revuelo en el público fue la que se estrenó en 2012, debido a las estrategias, las actitudes que tomaron los concursantes, los perfiles que ingresaron al juego, y las amistades que formaron.

Esta temporada contó con la participación de personajes como Sara Uribe, Mateo Ramírez, Elianis Garrido, Sebastián Tamayo, Óscar Naranjo, Manuela Gómez, entre otros. Cada uno fue una ficha clave en la competencia, logrando el éxito de aquella edición en 2012.

Esta temporada vivió momentos muy fuertes, como la guerra de los cuartos, la presión sobre Óscar Naranjo, las relaciones amorosas, las peleas inesperadas etc., por lo que más de un fan todavía tiene presente esos episodios.

Sin embargo, cuando terminó la competencia, los exprotagonistas aprovecharon los espacios para reencontrarse y compartir parte de sus vidas, dejando claro el crecimiento personal y profesional que tuvieron.

En años pasados se evidenció que Elianis Garrido, Manuela Gómez y Sara Uribe se encontraron, generando un emotivo momento. Recientemente, el turno fue para Mateo Ramírez y Óscar Naranjo, quienes dentro del reality vivieron situaciones tensas y ofensivas.

El locutor de la Mega, Mateo, provocaba a su compañero retándolo a que reaccionara agresivamente para que fuera expulsado del concurso. Por su parte, el polémico Óscar atacaba al comunicador lanzándole cosas en la cara y burlándose de él por detalles que tenía.

En el presente, ambos tuvieron el espacio para dialogar ‘encarándose’ por lo ocurrido en el 2012. Mateo Ramírez no dudó en pedirle una disculpa a su excompañero, indicando que era consciente que no se había comportado de la mejor manera.

“Uno en la vida tiene que aprender a pedir perdón y a asumir sus errores. Óscar de verdad quiero pedirte mil disculpas por no haber sido una persona más compresiva. Lo que hice no estuvo bien”, dijo el locutor sentado al lado del colombiano, a través de su cuenta de TikTok.

Por su parte, Naranjo también se disculpó asegurando que sus actos fueron más crueles y perversos, al punto de ofender las horas de comida en la casa estudio.

“Ya me pediste disculpas y perdonado totalmente, cero rencor. Quiero aprovechar para pedirte disculpas por haberte tirado una montaña de arroz en la cara, fue terrible y escalofriante, me pasé de la raya contigo. Lo que te hice no se compara con lo que me hiciste. Yo fui más cruel, yo era perverso a morir”, dijo Naranjo a su excompañero.

Este ejercicio fue positivo y aplaudido por los internautas, quienes afirmaron que era bueno soltar ese pasado y voltear la página con respecto a aquella faceta de cada uno.

En cuanto a los cambios que tuvo Óscar, Mateo Ramírez quiso indagar y entender qué lo llevó a transformar su realidad, por su parte Óscar Naranjo afirmó que todo iba conectado de una serie de hechos que terminaron siendo su “perdición”.

“Una imagen vale más que mil palabras, de nada me sirve decir que he cambiado y seguir con el pelo largo. Eso lo hace solamente una persona que se llena de Dios, rey de reyes”, comentó Naranjo a la cámara.

Además, el exparticipante aseguró que cuando salió de la casa estudio tuvo muchas oportunidades y se le subió el ego a la cabeza, “me creía el último refresco del desierto, pero solamente me trajo perdición. La plata que había perdido, porque hay gente en el pasado que me robó artico… La gente me utilizó, me exprimieron como una naranja y después simplemente me botaron porque no servía”, agregó Naranjo respecto a la crisis personal que vivió.

