Núria Tomás, exnovia de Piqué, habló sobre la ruptura del catalán y Shakira

Durante el lanzamiento de su nueva colección de ropa, a la empresaria y modelo española le preguntaron sobre la separación de la barranquillera y el catalán.

"No me quiero pronunciar. No sé, no opino porque no me he puesto a indagar. Tienen su historia. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo", dijo la Tomás, expareja de Piqué antes que se conociera con Shakira.