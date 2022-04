“No he golpeado a una mujer en mi vida”: Johnny Depp

El actor Johnny Depp aseguró este martes que nunca en su vida ha "golpeado" a una mujer, durante el juicio celebrado en EE.UU. en el que se enfrenta a su exesposa, la también actriz Amber Heard, a quien acusa de difamación.

"No he golpeado a una mujer en mi vida", afirmó el actor durante una declaración de más de tres horas en el juicio que comenzó el pasado 11 de abril en Fairfax (Virginia, EE.UU).

El protagonista de "Pirates of the Caribbean" acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

Durante su primera intervención ante la Justicia desde que estalló el conflicto, el actor afirmó que emprendió acciones legales por la "responsabilidad de limpiar" su nombre y que su "objetivo es que se conozca la verdad".