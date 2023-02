Nina Caicedo fue deportada de México a Colombia

Según explicó la actriz, estuvo retenida por varias horas y, aunque estaba tranquila porque ‘el que nada debe, nada teme’, sí sintió pánico cuando fue encerrada en medio de la retención.

“Estaba tranquila hasta que me encierran en un espacio horrible, creen que los que estamos allí somos delincuentes”, señaló.

Pero, ¿por qué se dio la retención? Según explicó, se trató de un hecho arbitrario.

“Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era, me detuvieron y considero que fue arbitrario porque yo no sabía el motivo, no podía hacer nada, ni comunicarme, la comunicación es muy mala por el wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza”, mencionó al respecto.

Y seguidamente señaló: “Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme, pero me llevan al lugar donde lo detienen a uno. Es un espacio horrible, lleno de huecos, tiene ratas, gente tirada en el piso, yo les preguntaba y decían que llevaban 2 o 3 días, ahí me preocupé”.

Entonces llegó el desespero. “No me habían dado ni un vaso con agua y eran las 3:00 p.m. El trato es inhumano, si quieren que me devuelvan a mi país, yo me devuelvo feliz, pero fui tratada como una delincuente”.