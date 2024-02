¡Nick de los Backstreet Boys llega a Bogotá!

El Teatro Astor Plaza de Bogotá se prepara para recibir a una de las leyendas del pop de los años 90 y principios de los 2000.

Se trata de Nick Carter de la icónica agrupación de jóvenes ‘Backstreet Boys’. El ícono del pop y miembro de una de las agrupaciones más memorables de la historia de la música, llega por primera vez al público latinoamericano como parte de su gira mundial ‘Who I Am’.

Con éxitos que han marcado las infancias y adolescencias de varias generaciones, como ‘I Want It That Way’ y ‘Everybody (Backstreet's Back)’, Nick Carter ha dejado una huella indeleble en la escena musical internacional.