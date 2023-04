Netflix vuelve a crear polémica por serie de Cleopatra

El largometraje producido por Jada Pinkett Smith, muestra momentos cruciales que habría vivido la gobernante del Antiguo Egipto, Cleopatra. La plataforma de streaming describe a la reina como: “la mujer más famosa, poderosa e incomprendida del mundo, una reina audaz cuya belleza y romances eclipsaron su verdadero activo: su intelecto”.

Sin embargo, en redes sociales se ha generado toda una polémica por el color de piel de la actriz que le dará vida a Cleopatra, la británica Adele James, quien ha respondido a algunos dardos en Twitter.

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!



If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! pic.twitter.com/zhJjaUkxyc