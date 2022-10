¿Desde Cero renovará para una segunda temporada?

Asimismo, la plataforma de streaming ya lanzó su nueva producción romántica. Se trata de Desde cero, una serie italo-estadounidense protagonizada por Zoe Saldaña.

La estadounidense hija de un dominicano y una puertorriqueña ha protagonizado filmes como Guardianes de la Galaxia, Avatar o Colombiana. Ahora llegó su turno en las series.

El show de 8 episodios que estelariza la celebridad está basado en las memorias de Tembi Locke tituladas “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”.