Naruto y las películas de Bleach dejan Netflix en octubre

Cabe recordar que actualmente se emite Boruto: Naruto Next Generations, cuya historia se centra en el hijo de Naruto y Hinata lo que la convierte en la continuación de la franquicia.

Entre tanto, el 14 de octubre, la plataforma de Streaming también dejará de emitir las películas Bleach the Movie: Fade to Black y Bleach the Movie: Hell Verse.

La noticia se conoce a pocos días del inicio de la temporada final de la serie que narra las aventuras de Ichigo Kurosaki, un joven de quince años que accidentalmente absorbe los poderes de una shinigami.