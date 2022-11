Murió el actor Jason David Frank, el Power Ranger verde

Los ‘Power Rangers’, exitosa y recordada serie televisiva noventera que traspasó fronteras debido a sus capítulos cargados de acción, hizo que sus protagonistas se convirtieran en todas unas celebridades, especialmente el Ranger Rojo y Verde. Este último fue encarnado por el actor estadounidense y artista marcial Jason David Frank, quien visitó muchos países en eventos como la Comic-Con.

Los seguidores de esta serie recibieron este domingo una mala noticia, mientras todo el mundo estaba siguiéndole la pista a la inauguración del Mundial de Qatar 2022, se dio a conocer la noticia de que había fallecido.

Era conocido por su papel de Tommy Oliver en la serie Mighty Morphin ‘Power Rangers’. En 1993 debutó en la serie para convertirse en el Green Ranger, En la segunda temporada se convirtió también en el primer White Ranger.

En ‘Power Rangers Zeo’, obtuvo el rol de Red Zeo Ranger. En ‘Power Rangers Turbo’, se le concedió el papel de Red Turbo Ranger. Jason se retiró de ‘Power Rangers Turbo’ a mitad de la temporada y fue reemplazado por Selwyn Ward.

Su deceso ocurrió a los 49 años, y la noticia fue confirmada por Brian Butler-Au, representante artístico del actor.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en “Power Rangers”. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, indicó el representante.

De manera similar se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aun estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil”.

En sus últimos años el actor nacido en Covina, California-EE. UU., dirigía un dojo en el que compartía sus conocimientos de artes marciales con sus estudiantes y además desarrolló un nuevo estilo de pelea llamado Toso Kune Do.

También realizó su propia serie web autobiográfica junto con la compañía cinematográfica independiente Bat in the Sun y la compañía Machinima, llamada ‘My Morphin Life’, donde relata, entre otras cosas, su vida después de haber trabajado en la serie ‘Power Rangers’. En 2016, durante la New York Comic Con, se confirmó que Frank daría vida al personaje Bloodshot en la nueva serie ’Ninjak vs the Valiant Universe’, estrenada en 2017.