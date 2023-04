Mhnoni Vidente predijo una tragedia para los Figueroa y muere Julián Figueroa

La pitonisa publicó en su cuenta de Instagram el video en el que hizo la predicción y escribió, “muere #JuliánFigueroa a los 28 años de edad el 9 de Abril hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, falleció por infarto fulminante. Que en paz descanse”.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, sus seguidores le escribieron: “Ay, Mhoni. Si tan solo te aprendiéramos a escuchar”, “¿será que los Aguilar le echaron mala vibra a los Figueroa entonces?”, “Mhoni que fuertes declaraciones y saber que son verdaderas”, “A veces me da miedo cuando Mhoni dice algo de estas cosas porque sé que ella no falla”.

Después compartió otro video hablando sobre la muerte del joven y manifestó que el mes de abril era el mes de la muerte: “en la vida no hay casualidades, menos en lo espiritual. El mes de abril va a estar dominando dos cartas importantes. Es el mes de la muerte, del principio y del final, y por eso va a estar dominando la carta de la muerte”.