Muere Walter Mirisch, productor de ‘La pantera rosa’ y ‘El apartamento’

Además lideró numerosas iniciativas para evolucionar y asegurar un futuro exitoso para la organización, incluido el establecimiento de una nueva sede para la Academia en Beverly Hills.

La Academia honró a Mirisch tres veces: con un Óscar a la Mejor Película por ‘In the Heat of the Night’, el Premio Irving G. Thalberg Memorial por su “producción cinematográfica de alta calidad constante” y el Premio Humanitario Jean Hersholt. , que se otorga a una persona cuyos “esfuerzos humanitarios han dado crédito a la industria”.

Produjo 68 películas para United Artists, incluidas tres que ganaron el Premio de la Academia a la Mejor Película: ‘El Apartamento’ (1960), ‘West Side Story’ (1961) y ‘In the Heat of the Night’ ( 1967), que también ganó otros cuatro premios Óscar.

A través de un comunicado, la Academia de Hollywood, se pronunció sobre el fallecimiento del productor. “La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está profundamente entristecida al enterarse del fallecimiento de Walter”, señalaron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang.