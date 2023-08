Miguel Varoni, sometido a procedimientos para encarnar a ‘Pedro El Escamoso’

El primer cambio ocurrió a finales de mayo cuando el actor también se sometió a unos retoques en su cabello, de la mano de Guzmán, para “este nuevo personaje que no es tan nuevo”, según mencionó Varoni.

Esta publicación y las palabras de Miguel Varoni fueron otro indicio más de que el esposo de de Catherine Siachoque retomará el papel de Pedro Coral después de 20 años.

Aunque los seguidores del también productor están atentos a sus notificaciones para conocer más detalles del personaje que lo devolverá a las telenovelas, hay quienes critican que se someta a tantos procedimientos para verse más joven. Los más fieles lo defienden de las críticas en redes sociales.

“Este señor no acepta la edad”; “El punto es que se ve bien”; “Ya se está pasando de vanidoso, y ya no hay reversa, envejece con dignidad”; “Hay niveles papá!! Volvió Pedrito, El Escamoso, me alegra que hayas rejuvenecido, se te ve mucho mejor, eso sí a engordar un poco”; “El que puede, puede y el que no, critica”; mencionaron algunos usuarios ante el refrescamiento en el rostro de Miguel Varoni.