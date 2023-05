¿Cuál fue la condición de Miguel Varoni para regresar como Pedro el Escamoso?

Vale destacar que el papel Pedrito Coral, fue interpretado por el actor Carlos Kajú, quien por estos días se encuentra en una travesía por México.

“Ahora mismo viajo solo por todo México, un hermosísimo país (...) A lo largo de mi bella vida me he enamorado de una y mil veces de las mujeres, las que les soy agradecido por lo que me han dado”, manifestó en un video difundido en redes sociales.

Quien está entre el sonajero de opciones es Emilio Pernia, el hijo del también actor Gregorio Pernia.