A juicio cineasta Michael Bay por matar paloma durante rodaje de Underground

"Me negué a hacerlo porque no me declaro culpable de haber hecho daño a un animal. Tenemos pruebas de vídeo claras, multitud de testigos y agentes de seguridad que nos eximen de estas acusaciones, cuya única prueba es una foto de paparazzi que ofrece una historia falsa", explica Bay, según recoge Europa Press.

Además, agregó: "hay un proceso judicial en curso, así que no puedo entrar en detalles, pero confío en que nuestra versión prevalezca cuando llegue el día en los tribunales", añadió.