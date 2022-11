“Cuando leí el guion me sentí muy conectado con Merlina”: Burton

"Cuando leí el guion me sentí muy conectado con Merlina; de hecho, sentí que el guion estaba escrito sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tenía el mismo punto de vista que ella, la forma en que se siente acerca de la familia, la escuela, la tecnología, la terapia. Todo lo que leí, sentí que era yo. Así que me sentí muy conectado porque así era yo cuando era adolescente…así es como me sentía. Me trajo muchos recuerdos vívidos de la escuela y todo ese tipo de cosas…simplemente, me habló. Y nunca había hecho una serie de televisión…me habían ofrecido otras cosas de la familia Addams, pero nunca algo tan bueno", aseguró Burton en la entrevista.

La primera temporada de la serie tendrá ocho episodios, los cuales serán lanzados semanalmente.