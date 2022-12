Actriz de Merlina confesó que grabó la icónica escena del baile con covid-19

Según Ortega, presentó quebrantos de salud mientras realizaba la grabación de uno de los capítulos más icónicos de la serie. Se trata del baile que ejecutó al ritmo de ‘Goo Goo Muck’ de The Cramps y que despertó múltiples reacciones entre los internautas que vieron el capítulo.

“Me sentía como si me hubiera atropellado un coche y como si un duende se hubiera colado en mi garganta y me arañara las paredes del esófago. Me daban medicinas entre toma y toma mientras esperábamos que la prueba diera positivo (...) Quise rehacer la toma pero no había tiempo. Creo que podría haberlo hecho mejor”, dijo a la revista inglesa NME.