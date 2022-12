La historia detrás del ‘Mensaje de Navidad’ de Diomedes Díaz

Mensaje de Navidad comenzó a sonar en 1980 con la salida del LP Para mi fanaticada, siendo motivo de alegrías y de muchas nostalgias que se calcan en el pensamiento de los que la disfrutan y también lloran.

“Esa obra me ha concedido un gran reconocimiento. Me siento satisfecho por el cariño que me expresan la gente, más en este tiempo que canto y la escucho por distintos medios, y más ahora en los celulares”.