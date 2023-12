Melody, la de ‘El baile de los gorilas’, anunció que será mamá

Melody, la cantante española que hizo el baile famoso, anunció que está esperando un bebé a través de redes sociales. Las redes sociales "explotaron" porque aún la recuerdan como la niña de la famosa canción con la voz blanca.

"Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción. Viene bebé a bordo", se lee en la publicación en la cuenta de Instagram de la artista, que está acompañada de un video donde se le nota ya la barriga.

"Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más! Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mí. Se vienen muchas sorpresas. Gracias a Dios por esta bendición. Ya te amamos y mucho", se lee en el resto del mensaje.