Melissa Martínez y sus planes para el 2023: se mudará de apartamento

“Dios quiso que así fuera mi año. ¿Quién soy yo? ¿A son de qué? Lo que fue, fue. Hasta donde llovió, hubo barro. Ni pa’ allá voy a mirar”, dijo entre risas.

Agregó, ya de forma más seria, que “Lo que Dios quiso para mi año, estuvo bien. Este año fui al Mundial, fui a final de Champions, este año lloré, este año reí, descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, este año compartí muchísimo con mi familia. No, no, no, no, no. Este año no se borra nada, como Dios quiso que fuera, es porque tenía que ser así”.

Por ahora Melissa se mantiene concentrada en su trabajo de presentadora y periodista, pero se espera que siga respondiendo a las preguntas de sus seguidores.