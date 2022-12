Melissa Martínez mandó a pasar una “feliz Navidad” a usuario que la criticó

A lo que Melissa Martínez respondió a través de un comentario en Instagram: “Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, ¡pero no todos somos así!”.

“Mientras yo trato de sacar proyectos adelante ustedes inventan peleas imaginarias que, les repito: no existen. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”, agregó.

Sin embargo, sus seguidores siguen relacionando la mayoría de las publicaciones que realiza la periodista con su expareja, Matías Mier.

A través de sus ‘historias’ de Instagram, Melissa expuso varios titulares de medios de comunicación del país en los que se habla de supuestas indirectas que lanza ella a Matías Mier.

Lo que más llamó la atención es que decidió tachar el nombre de su exesposo en las capturas de pantalla que publicó en sus ‘historias’.

Varias cuentas de la red social replicaron la publicación de la periodista y algunos usuarios coincidieron en que su intento por evitar que la sigan relacionando con Mier fue contraproducente.