Por esta razón Melina Ramírez no estará en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

“No estaré, pero es un gran programa. No se lo pueden perder, van a estar nuevas presentadoras, ya que obviamente se me cruzaba con 'Yo me llamo' por esto no pude estar este año”, indicó Ramírez.

Cabe recordar que Melina fue una de las conductoras de la más reciente edición de ‘Yo me llamo’, cuya gran final será este lunes 11 de diciembre. Teniendo en cuenta que las grabaciones de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ comenzaron hace varios meses, la caleñan no pudo participar en esta ocasión.