Estas son las 10 mejores canciones del 2022, según la revista Time

El tercer lugar está a cargo de ‘Part of the band’, de The 1975, la banda británica de rock – pop. Lo que llama la atención es que el mismo Matty Healy, vocalista de la banca, aseguró que la canción no tiene ninguna coherencia narrativa; sim embargo, Time señala que “no importa” que no diga nada, pues “suena genial”.

Resto de la lista:

4 ‘F.N.F.’, de Glorilla & Hitkidd

5 ‘Bad habit’, de Steve Lacy

6 ‘ChevyS10’, de Sudan Archives

7 ‘Finesse’, de Pheelz con BNXN

8 ‘Unholy’, de Sam Smith con Kim Petras

9 ‘Kind of girl’, de MUNA

10 ‘Jack’, de Hardy