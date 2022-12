MAUW: renovado, recargado y con nuevo sencillo, Tonight is the Night

El artista también es dueño de su propio Label (Sello discográfico) llamado Epical Records, mismo que está operado por 18 A&R’s ubicados en diferentes países de América, Asia y Europa, esta misma de forma estratégica pues el género tiene la mayor presencia y calidad en países como Holanda, Alemania, Francia e Italia.



MAUW, es uno de los proyectos secretos de Mauricio More, ya que se cocinaba desde hace más de una década, fue en el año 2005 donde todo inició al haber tenido su primer contacto en vivo con la música electrónica, el reconocido “A State of Trance” donde tuvo la oportunidad de conocer en persona a uno de los más grandes de todos los tiempos del género: “Armin Van Buuren”.



“El Verlo arriba del escenario, moviendo miles de personas hizo que un chip se encendiera en mi mente, una sensación que jamás había experimentado en toda mi vida, desde ese momento supe que tendría que hacer eso por el resto de mi vida .- MAUW”



Sin duda ha sido un largo camino recorrido por el DJ y productor MAUW, siempre quiso ser DJ y adentrarse más en la escena de música electrónica, pues desde muy joven el producía canciones del género Trance y Progressive House.



“El Trance es uno de los sub géneros que más va con mi personalidad, puedo jugar con mucha orquestación como sección de cuerdas o incluso sección de metales eso hace que de alguna forma no me desconecté tanto de mi proyecto cinemática como Mauricio More.



EDC (Electric Daisy Festival) , A State of Trance son algunos de los festivales donde logré poder conocer a los grandes capos de la música electrónica, hoy puedo decir que hice grandes amigos y muchos hasta se convirtieron en clientes como Vini Vici, Berg, Blastoyz, Infected Mushroom por nombrar algunos.