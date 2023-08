Pipe Bueno le fue infiel a Luisa Fernanda W con Daniela Tapia, según rumores

Los seguidores de Pipe y Luisa Fernanda han destacado que el acercamiento entre Daniela y el cantante de música popular “no ha sido normal”, pues se les ha visto “muy juntos” en las recientes historias del caleño. Lo cual, según teorizan, serían indicios de que las cosas entre él y su pareja no estarían del todo bien.

Incluso, en las publicaciones en las cuales aparece el intérprete de ‘Te Parece Poco’ junto a su supuesta amante, se pueden leer comentarios del tipo: “me huele a que Luisa va a cantar canciones de despecho dentro de poco, pero con ganas”, “Aquí los que pensamos que Daniela parece chicle” y “Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta, no sé”.