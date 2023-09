Martha Isabel Bolaños habló sobre la “traición” a Daniela Tapia en MasterChef

Tapia de inmediato mostró su molestia por la decisión de Martha, pues consideró que la había traicionado. Por su parte, la caleña rompió en llanto al confesar que se había equivocado al perjudicar a su amiga.

“Me siento muy mal. Este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación, jugué pésimo, debí habérselo puesto a Carolina y ya me hago cargo del resto, no me queda más, me hago cargo de las consecuencias”, expresó mientras cocinaba.