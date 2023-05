Martín Muñoz y La Plebada quieren conquistar a Colombia

“Fue un proceso difícil pero lindo, al no tener a mi padre para empezar mi carrera musical, me tocó solo”, afirmó el cantante mexicano Martín Muñoz.

El líder de La Plebada, una banda de Música Mexicana, con una carrera de más de siete años de trayectoria, diaologó con EL HERALDO, sobre su internacionalización.

“Es nuestra primera vez en Colombia, no sabíamos con qué nos encontraríamos o si escuchaban nuestra música, pero al pisar esta tierra sucedió todo lo contrario, desde nuestro hotel escuchábamos música mexicana, eso nos puso, estamos agradecidos al ver como aman y aprecian nuestras raíces”.

Martín heredó la vena musical de su padre Miguel Muñoz, quien también tuvo una banda. Después de laborar cuatro años como locutor y enterarse de la muerte de su padre a los 21 años, supo que era el momento de hacer el cambio.

“Fue algo bonito, un proceso doloroso pues quería estar en este camino de la música en compañía de mi padre, pero me tocó solo usando todos los conocimientos que me dejó, y agradecido con lo que he logrado hasta el día de hoy”, agregó Martín.

En la actualidad Martín y La Plebada, quieren darse a conocer aun más en el país, es por ello que viajaron desde Sonora, México para mostrar un poco más de su talento.

Una de sus cartas de presentación con la que llega es Déjame abrazarte.

“A pesar que la pandemia nos atrasó bastante nuestro trabajo, no fue impedimento para seguir más allá. Estamos en búsqueda de expandirnos en muchos más países como lo es ahora Colombia y próximamente Estados Unidos, haciendo una gira musical por diferentes Estados”, explicó Martín Muñoz.

Agregó que el tema que sigue en sus planes está dedicado a la población migrante.