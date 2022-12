Marianela González, de ‘Pa quererte’, contó que fue acosada por un compañero

En el programa de Youtube ‘Cómo vivir en pareja y no morir en el intento’, de los también actores venezolanos Juliet Lima y Arturo de Los Ríos, ‘Nela’ aprovechó para destapar la situación por la que pasó mientras empezaba su carrera artística en su país de nacimiento.

Mientras recordaban su paso por el canal RCTV, que fue cerrado por el gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, la actriz mencionó que durante la grabación de la novela ‘Por todo lo alto’, que protagonizó junto al actor Winston Vallenilla, fue acosada por él.

“Él sí me mandó a echar de RCTV. Me odiaba porque no me pudo comer, y el tipo no pudo con eso y su rabia no fue normal… Teníamos escenas de besos, y después de que nos besábamos yo me iba histérica. Me montaba en el carro y me mandaba mensajes que decían: ‘Qué ricos esos besos, quiero más. ¿Sí o no?’. Yo le respondía: ‘Pregúntale a tu novia’”, dijo la artista.