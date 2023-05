Margarita Rosa de Francisco reveló detalles sobre la ruptura con Carlos Vives

Ante la presencia de nuevos proyectos, Margarita Rosa aprovechó el espacio para hablar con el director de la Casa del Valle, Diego León Giraldo, sobre aspectos relevantes de su vida, entre esos, su matrimonio con Carlos Vives hace más de treinta años, el intérprete de canciones como ‘Baloncito viejo’, ‘La tierra del olvido’ y ‘Matildelina’.

“Era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”, dijo Margarita Rosa de Francisco referente a su separación con Carlos Vives quien ese entonces se encontraba trabajando fuertemente en su carrera artística.