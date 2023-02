La admiro, pero yo no lo haría: Marco Antonio Solís sobre canción de Shakira

Un ejemplo es mexicano Marco Antonio Solís, quien fue cuestionado en una rueda de prensa sobre la repercusión que ha tenido la canción de la barranquillera, que en Youtube ya cuenta con más de 250 millones de reproducciones.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, dijo el cantante.

Además, el intérprete de canciones como ‘Tu Cárcel’ y ‘Si no te hubieras ido’ admitió que la letra de la canción de Shak hizo que muchas mujeres se identificarán con ella, algo que es completamente válido, según sus palabras.