“Soy 16 años mayor que Sebastián”: Marbelle dio detalles de su relación

Agregó: “Es una persona que me ha dado mucha tranquilidad, me ha dejado ser y me ha dejado trabajar”, dijo Marbelle en el programa de entretenimiento.

Para algunos seguidores fue sorprendente la noticia pues la artista se habría mostrado reservada y no había dado detalles de su vida amorosa.

“Por eso he cuidado tanto mi relación con las redes, he tratado de no mostrar lo que yo comparto en mi casa, y con él, ni cómo manejamos nuestra relación”, finalizó.