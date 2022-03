Mara Cifuentes revela el mal momento que pasó por su adicción a las drogas

Mara Cifuentes, modelo trans conocida por su participación en el reality show “La Agencia: batalla de modelos”, de Caracol, publicó este jueves una serie de historias en su cuenta de Instagram relatando la crisis emocional por la que pasó, asegurando incluso que estuvo encerrada en una clínica en contra de su voluntad.

“Estoy encerrada en una clínica en contra de mi voluntad porque no quiero estar acá, mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer una exámenes pero ya los hicieron y él no ha llegado, que porque tiene trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, dijo la modelo en video, que borró luego de sus redes.

Seguidamente, Cifuentes relató que meses atrás se hizo adicta al tusi, una droga sintética, situación que la había hecho cambiar de comportamiento y sufrir un cambio drástico en su cuerpo.

“… No había dormido en varios meses, por el tusi que probé en diciembre con Camilo, en diciembre 2020… me volví adicta desde entonces. Entonces, hasta este punto de mi historia, ya yo estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho y era otra persona, estaba muy flaca y actuando muy raro. No culpo a Camilo, porque ya no me besaba”, publicó Mara.