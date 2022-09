Manuel Teodoro reveló su difícil proceso de adicción por el que casi muere

“Les voy a decir, ojo, porque primero te abraza y luego te puede devorar, cualquier droga o el alcohol. Lo primero que debo enfatizar es que el alcoholismo es una enfermedad y uno la termina utilizando como una especie de remedio para enfrentar sentirse mejor, para no enfrentar traumas, para no sentir angustia y para sentirse normal cuando no te sientes normal”, dijo.

En medio del relato, el presentador enfatizó que esta etapa se dio hace veinte años y esta es la primera vez que se atreve a comentar públicamente lo sucedido.

Por “una borrachera espantosa” donde dejó en riesgo su vida, se dio cuenta que necesitaba apoyo profesional.