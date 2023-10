Maía canceló conciertos por problemas de salud: fanáticos están preocupados

“Tengo que darles un mensaje con mucha tristeza y es que esta noche no voy a poder acompañarlos, llevo presentando una faringitis hace varios días y guardaba la esperanza de que hoy mi voz mejorara, pero no fue así”, dijo la intérprete.

El mensaje, aunque alivió a sus seguidores en un primer momento, también dejó en vilo a muchos por tratarse de un problema relacionado a su voz. La cantante explicó tenía el deseo de presentarse en Mompox, Bolívar, pero fue algo de lo que no tuvo culpa.

“Me da muy duro porque me soñaba estar con ustedes hoy, pero esto se me sale de las manos. Ojalá me den una nueva oportunidad más adelante para exponerles el show que se merecen. Espero puedan comprender la situación. Aquí Santa Cruz de Mompox, la tierra de Dios, donde estoy viviendo que claramente no se hace nuestra voluntad, sino la del que está allá arriba”, agregó.