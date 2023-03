Fuerte regaño de Maía a participantes de ‘La Descarga’

La intérprete de ‘Ingenuidad’ lamentó lo sucedido y dejó claro que los conflictos entre los dos participantes afecta la convivencia de sus compañeros.

“No pueden seguirse insultando. Uno de los dos tiene que tener la valentía, la sabiduría y el coraje de cambiar. (…) Lamento mucho lo que hice, yo no quería hacerlos sentir mal. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pero va a ser muy difícil y están haciendo difícil la vida de los otros compañeros”, expresó.

Al día siguiente de la discusión, Maía compartió un mensaje de reflexión hacia los participantes mientras desayunaban.

“Quiero recordarles que hay peores cosas en la vida que agarrarse. Se los digo a todos, no solamente a Byordy y a Breiner. Yo sé que es muy difícil hacer amigos, pero por lo menos no hagan enemigos gratis... Pueden cada uno seguir por su lado, pero sáquense eso del corazón y salgan tranquilos de aquí. Le pido a papá Dios que los ilumine. No importa si son increíbles en esa tarima, de nada vale”, concluyó Maía.