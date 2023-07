Los Simpsons lo volvieron a hacer: ¿Predijeron el cambio del logo de Twitter?

Todo se originó desde la cuenta de Twitter Everything Out of Context, que compartió la imagen de un episodio en el que se ve una aplicación en el teléfono celular de Homero Simpson con la etiqueta “X”. Con estas evidencias, muchos internautas aseguraban que la serie nuevamente había revelado un momento real del futuro.

La escena fue emitida en el capítulo titulado “Ned ‘N Edna’s Blend Agenda”, en 2012. Sin embargo, un usuario de la red social desmintió la publicación de Everything Out of Context, argumentando que la aparición de la “X” en el celular podría ser simplemente una coincidencia.

En el episodio Homero, ve el teléfono de Ned y dice: “Al igual que yo en Twitter”.