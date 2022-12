La segunda parte de ‘Los Montaner’ estrenó un conmovedor adelanto

A lo largo de los primeros cinco episodios se pudo conocer más sobre la vida diaria de los distintos integrantes de la familia y descubrir los entretelones de los acontecimientos más importantes que vivieron recientemente como el embarazo de Evaluna y el nacimiento de Índigo.

Ahora, los capítulos finales mostrarán más a fondo la ceremonia de boda, la celebración y luna de miel de Ricky y Stef. Además, anunciará el primer bebé de Mau y Sara, así como de momentos importantes en las carreras individuales de cada familiar.

El formato emula el usado por otras producciones como ‘Keeping up with The Kardashians’, que puede verse en Star+, o ‘De viaje con los Derbez’, de Prime Video.