Lanzan tráiler de Los Montaner, reality sobre la vida de la familia musical

A lo largo de los primeros cinco episodios, se podrá conocer más sobre la vida diaria de los distintos integrantes de la familia y descubrir los entretelones de los acontecimientos más importantes que vivieron recientemente como el embarazo de Evaluna y el nacimiento de Índigo.

El formato emula el usado por otras producciones como ‘Keeping up with The Kardashians’, que puede verse en Star+, o ‘De viaje con los Derbez’, de Prime Video.

El deseo por parte de Mau y Sara de formar una familia que se coronó con la concepción de Apolo, sexto nieto de Ricardo y Marlene que acaba de nacer. Los Montaner también muestra el detrás de escena de las carreras artísticas de los miembros de la familia, siendo testigo de momentos inolvidables como la ceremonia de los premios Latin Grammy 2021 en Las Vegas.